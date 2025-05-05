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"Сыграл решающую роль". Наставник Бенфики упомянул Трубина после тяжелой победы в Примейре

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Украинец выдал великолепный перфоманс

"Сыграл решающую роль". Наставник Бенфики упомянул Трубина после тяжелой победы в Примейре

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Бенфики" Бруну Лаже дал комментарий после победы над "Эшторилом" (2:1) в матче 32-го тура чемпионата Португалии, в котором украинский вратарь Анатолий Трубин отбил пенальти.

"Хорошая игра от нас. Мы провели два разных тайма. Думаю, это был очень хороший первый тайм от нашей команды, как в защите, так и в нападении. Мы отлично подготовились к поединку.

Против "Эшторила" тяжело играть из-за их динамики, из-за того, как их полузащитники подхватывают игру на флангах и пытаются перекрыть линию обороны.

Второй тайм был немного более фрагментарным. "Эшторил" также изменил свою стратегию, они не так сильно прессинговали, выжидали и старались чаще выходить в контратаки. Также решающую роль сыграл отличный сейв Трубина [отбитый пенальти - прим.]", - сказал специалист.

10 мая, в предпоследнем туре Примейры, "Бенфика" примет "Спортинг". На данный момент лиссабонские клубы делят первую строчку в турнирной таблице, имея в активе по 78 очков.

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Бенфика (Лиссабон) Эшторил чемпионат Португалии Анатолий Трубин
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Источник:
Benfica
Опубликовал: Александр Бураков
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