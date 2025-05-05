"Сыграл решающую роль". Наставник Бенфики упомянул Трубина после тяжелой победы в Примейре
Украинец выдал великолепный перфоманс
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Бенфики" Бруну Лаже дал комментарий после
"Хорошая игра от нас. Мы провели два разных тайма. Думаю, это был очень хороший первый тайм от нашей команды, как в защите, так и в нападении. Мы отлично подготовились к поединку.
Против "Эшторила" тяжело играть из-за их динамики, из-за того, как их полузащитники подхватывают игру на флангах и пытаются перекрыть линию обороны.
Второй тайм был немного более фрагментарным. "Эшторил" также изменил свою стратегию, они не так сильно прессинговали, выжидали и старались чаще выходить в контратаки. Также решающую роль сыграл отличный сейв Трубина [отбитый пенальти - прим.]", - сказал специалист.
10 мая, в предпоследнем туре Примейры, "Бенфика" примет "Спортинг". На данный момент лиссабонские клубы делят первую строчку в турнирной таблице, имея в активе по 78 очков.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Популярное сейчас
- Довбик после гола в ворота Фиорентины: Все хотят от меня большего
- Черноморец установил клубный антирекорд по количеству поражений в одном чемпионате
- Интер – Барса, Арсенал против ПСЖ и Ливерпуля, тур УПЛ и Эль-Класико. Расписание футбола на 5 – 11 мая
- Сидорчук вышел на поле на 90+4 минуте в матче Вестерло и успел забить гол
- 53-летний экс-футболист готовится к свадьбе с иранской красавицей
- Футболиста МЮ заметили с австралийской моделью, которую ранее связывали с Мбаппе