"Он даже улыбается". Раньери высказался о Довбике после 1:0 с Фиорентиной

Главный тренер "Ромы" Клаудио Раньери поделился мнением об украинском нападающем Артеме Довбике, который принес победу "волкам" в матче 35-го тура Серии А против "Фиорентины" (1:0).

"Довбик отлично справляется. Посчитайте, сколько очков мы набрали благодаря его голам — их очень много.

Партнеры Артема по команде должны понимать его потенциал, который, я уверен, ещё им не раскрыт.

Довбик — застенчивый парень, он мало говорит, он еще не знает как следует итальянского, но уже около десяти дней вижу, как он даже улыбается, а затем и праздновал гол – я рад.

Все его голы были важны", – сказал Раньери.