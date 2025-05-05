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"Он даже улыбается". Раньери высказался о Довбике после 1:0 с Фиорентиной

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И тренер, и игрок в последнее время счастливы

"Он даже улыбается". Раньери высказался о Довбике после 1:0 с Фиорентиной

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Ромы" Клаудио Раньери поделился мнением об украинском нападающем Артеме Довбике, который принес победу "волкам" в матче 35-го тура Серии А против "Фиорентины" (1:0).

"Довбик отлично справляется. Посчитайте, сколько очков мы набрали благодаря его голам — их очень много.

Партнеры Артема по команде должны понимать его потенциал, который, я уверен, ещё им не раскрыт.

Довбик — застенчивый парень, он мало говорит, он еще не знает как следует итальянского, но уже около десяти дней вижу, как он даже улыбается, а затем и праздновал гол – я рад.

Все его голы были важны", – сказал Раньери.

В текущем сезоне чемпионата Италии Довбик отличился 12 голами и 3 результативными передачами в 31 матче.

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Клаудио Раньери Серия А Фиорентина (Флоренция) Артем Довбик
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Источник:
Il Romanista
Опубликовал: Александр Бураков
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