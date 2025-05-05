"Он даже улыбается". Раньери высказался о Довбике после 1:0 с Фиорентиной
И тренер, и игрок в последнее время счастливы
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Главный тренер "Ромы" Клаудио Раньери поделился мнением об украинском нападающем Артеме Довбике, который
"Довбик отлично справляется. Посчитайте, сколько очков мы набрали благодаря его голам — их очень много.
Партнеры Артема по команде должны понимать его потенциал, который, я уверен, ещё им не раскрыт.
Довбик — застенчивый парень, он мало говорит, он еще не знает как следует итальянского, но уже около десяти дней вижу, как он даже улыбается, а затем и праздновал гол – я рад.
Все его голы были важны", – сказал Раньери.
В текущем сезоне чемпионата Италии Довбик отличился 12 голами и 3 результативными передачами в 31 матче.
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