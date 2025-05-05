Коронация команды Яремчука. Олимпиакос получил титул чемпиона Греции. ФОТО и ВИДЕО

"Олимпиакос" вырвал победу у ПАОКа в домашнем матче 31-го тура греческой Суперлиги.

Выйдя на замену на 63-й минуте, украинский нападающий хозяев поля Роман Яремчук отличился ассистом в концовке игры.

По завершению встречи на пирейском стадионе прошла церемония новоиспеченных чемпионов Греции. В ней, взяв с собой государственный флаг родной страны, принял участие и сам Яремчук.

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Чемпионат Греции, 31-й тур.

Пирей. "Караискакис".

"Олимпиакос" – ПАОК 4:2

Голы: Велде, 14, Эль-Кааби, 30, Шикиньо, 81, Мартинш, 87 – Живкович, 1, 32