Царенко: Если Динамо будет рассчитывать на меня, то я готов

Украинский полузащитник киевского "Динамо" Антон Царенко, который выступает на правах аренды за польскую "Лехию", поделился мыслями о своем будущем.

- Твоя аренда истекает по завершении сезона. Возвращаешься в "Динамо"?

- Сейчас я полностью сконцентрирован на том, чтобы качественно доиграть сезон в Экстраклясе и выполнить задачи, которые были поставлены перед командой. По завершению чемпионата, конечно, будем разговаривать и принимать решение с руководством "Динамо" относительно моего дальнейшего будущего.

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- Каким ты видишь дальнейшее развитие карьеры?

- Прежде всего, хочу иметь стабильную игровую практику в команде, где на меня будут рассчитывать и где я смогу прогрессировать и показывать свою лучшую игру. Я открыт к новым возможностям и предложениям.

- Твой контракт с "Динамо" действует еще год. С клубом не было диалога на эту тему?

- На данный момент никаких конкретных разговоров относительно моей дальнейшей судьбы не было.

- Готов доказывать свое право играть в "Динамо"?

- Если "Динамо" будет рассчитывать на меня, то я готов вернуться и конкурировать за место в составе, - сказал Царенко.