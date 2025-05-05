Зинченко может переехать в Германию. Топ-клуб Бундеслиги продолжает интересоваться украинцем
Интерес к украинскому футболисту продолжает расти
Getty Images/Global Images Ukraine
Топ-клуб Бундеслиги продолжает интересоваться украинским легионером "Арсенала" Александром Зинченко.
Согласно информации от источников издания Football Insider, этим летом 28-летний украинец может покинуть лондонский клуб, поскольку серьезный интерес к нему все еще проявляет дортмундская "Боруссия".
Отмечается, что руководство "шмелей" хотело подписать Зинченко еще в январе, а "Арсенал" был готов продать игрока, впрочем тогда "канониры" не получили ни одного трансферного предложения по украинцу, который рассматривает уход из клуба.
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В этом сезоне Александр Зинченко принял участие в 20 матчах за "Арсенал" во всех турнирах, отметившись одним голом и одной результативной передачей, но в целом украинец провел на поле лишь 713 минут. На популярном портале Transfermarkt его стоимость оценивается в 22 миллиона евро.
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