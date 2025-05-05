"Все говорят о Хейсене, но Забарный..." Экс-хавбек Ливерпуля впечатлен игрой украинца за Борнмут
Футболист сборной Украины получил признание от эксперта
Getty Images / Global Images Ukraine
Бывший полузащитник "Ливерпуля" и эксперт Sky Sports Джейми Реднапп выразил свое восхищение игрой украинского легионера "Борнмута" Ильи Забарного в этом сезоне.
"Я думаю, что его, пожалуй, недооценивают больше всех. Я также общался с легендой украинского футбола Андреем Шевченко, и он сказал, что у Ильи есть все необходимое, чтобы выйти на новый уровень.
Все говорят о Дине Хейсене. Конечно, он тоже замечательный молодой игрок, но Забарный играет очень агрессивно в обороне. Я был действительно впечатлен им, хотя не все обращают на него внимание. Он демонстрирует спокойствие на поле".
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В этом сезоне 22-летний Илья Забарный провел 36 матчей за "Борнмут" во всех турнирах, однако еще не отметился ни одним голевым действием на поле. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 миллионов евро.
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