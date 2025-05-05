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"Все говорят о Хейсене, но Забарный..." Экс-хавбек Ливерпуля впечатлен игрой украинца за Борнмут

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Футболист сборной Украины получил признание от эксперта

"Все говорят о Хейсене, но Забарный..." Экс-хавбек Ливерпуля впечатлен игрой украинца за Борнмут

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший полузащитник "Ливерпуля" и эксперт Sky Sports Джейми Реднапп выразил свое восхищение игрой украинского легионера "Борнмута" Ильи Забарного в этом сезоне.

"Я думаю, что его, пожалуй, недооценивают больше всех. Я также общался с легендой украинского футбола Андреем Шевченко, и он сказал, что у Ильи есть все необходимое, чтобы выйти на новый уровень.

Все говорят о Дине Хейсене. Конечно, он тоже замечательный молодой игрок, но Забарный играет очень агрессивно в обороне. Я был действительно впечатлен им, хотя не все обращают на него внимание. Он демонстрирует спокойствие на поле".

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В этом сезоне 22-летний Илья Забарный провел 36 матчей за "Борнмут" во всех турнирах, однако еще не отметился ни одним голевым действием на поле. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 миллионов евро.

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Борнмут Джейми Реднапп Илья Забарный
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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Андрей Журба
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