Украинский нападающий попал в команду недели в чемпионате Шотландии
Авторитетный статистический ресурс высоко оценил игру футболиста
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский нападающий "Хиберниана" Николай Кухаревич попал в символическую команду недели по итогам 35-го тура в чемпионате Шотландии, согласно данным от авторитетного статистического портала WhoScored.
Заметим, что 3-го мая в матче против "Данди" (3:1) 23-летний украинский форвард помог своей команде одержать победу и набрать очень важные три очка благодаря своему голу. Его игра была оценена в 7,80 баллов.
???????????????????????????? Scottish Premiership Team of the Week pic.twitter.com/0HS5hC9jwq— WhoScored (@WhoScored) May 5, 2025
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В этом сезоне Николай Кухаревич забил 6 голов в 26 матчах за "Хиберниан" во всех турнирах. Напомним, что украинец играет за шотландский клуб на правах годичной аренды из "Суонси".
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