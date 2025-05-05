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Малиновский оказался вне заявки Дженоа на матч с Миланом

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Украинец пропустит четвертый поединок подряд своей команды

Малиновский оказался вне заявки Дженоа на матч с Миланом

twitter.com/GenoaCFC

Новина українською

"Дженоа" опубликовала заявку команды на домашний матч 35-го тура чемпионата Италии против "Милана".

Украинский полузащитник Руслан Малиновский в список не попал. Из этого следует, что Руслан еще продолжает восстановление.

Ранее 32-летний украинец из-за повреждения пропустил матчи Серии А против "Вероны" (0:0), "Лацио" (0:2) и "Комо" (0:1).

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Поединок "Дженоа" - "Милан" состоится сегодня, 5 мая. Начало - в 21:45 по Киеву.

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Руслан Малиновский Дженоа (Генуя) Милан
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Источник:
ФК Дженоа
Опубликовал: Алина Ерофеева
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