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"День, который я запомню". Яремчук отреагировал на первый трофей в карьере

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Украинец стал чемпионом Греции с "Олимпиакосом"

"День, который я запомню". Яремчук отреагировал на первый трофей в карьере

Фото: instagram.com/r.yaremchuk

Новина українською

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук стал чемпионом Греции в составе "Олимпиакоса". Украинец поделился впечатлениями от завоевания трофея, который стал первым в его карьере.

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"Первый титул всегда особенный. День, который я запомню навсегда", - написал Яремчук на своей странице в Instagram.

Особенно трогательно, что Яремчук отпраздновал чемпионство с флагом Украины. На первом фото он вместе с женой и сыном, а в руках у него - чемпионский трофей.

Напомним, Яремчук перешел в "Олимпиакос" в июле 2024 года. На счету 29-летнего украинца 9 голов и 3 ассиста в 31 матче за греческий клуб во всех турнирах.

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Также добавим, что ранее Яремчук становился серебряным призером чемпионата Бельгии с "Гентом".

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Олимпиакос (Пирей) Роман Яремчук
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Источник:
Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
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