Довбик станет одноклубником россиянина? Реал Сосьедад желает вернуть форварда в Испанию
Баскский клуб находится в поиске результативного нападающего
Getty Images/Global Images Ukraine
"Реал Сосьедад" намерен вернуть Артема Довбика из "Ромы" назад в Испанию, где украинец ранее играл за "Жирону".
Как сообщает издание El Gol Digital, руководство "бело-синих" ищет нового форварда и они рассматривают вариант из подписанием 27-летнего украинца, который не смог закрепиться в команде Клаудио Раньери. Для "Сосьедада" такой трансфер с финансовой точки зрения не станет проблемой, ведь продажа Мартина Субименди принесет им около 60 миллионов евро.
Поскольку украинец уже имеет опыт игры в Испании, он считается идеальным кандидатом. В сезоне 2023/24 Довбик стал лучшим бомбардиром Ла Лиги, забив 24 гола в 36 матчах за "Жирону".
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Напомним, что прошлым летом Артем Довбик перешел в "Рому" за 38 миллионов евро. В текущей кампании Серии А он забил 12 голов и ведал 3 ассиста в 31 матче. Известный сайт Transfermarkt оценил его стоимость в 30 миллионов евро.
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