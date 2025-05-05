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Французский гранд нацелен на летний трансфер Ильи Забарного

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Французский гранд нацелен на летний трансфер Ильи Забарного

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Как сообщает журналист Sky Sport Саша Тавольери, "Пари Сен-Жермен" нацелен на трансфер центрального защитника "Борнмута" Ильи Забарного во время летнего трансферного окна.

Чемпионы Лиги 1 стремятся усилить свои позиции в центре защиты и определили украинца как одного из потенциальных кандидатов. "ПСЖ" уже проявлял интерес к Забарному прошлым летом, но трансфер защитника "Борнмута" так и не состоялся и тогда на "Парк де Пренс" прибыл Виллиан Пачо.

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Однако 22-летний украинец не единственный защитник, которым интересуются в парижском клубе. Центрбек "Брюгге" Жоэль Ордоньес – еще один игрок, которого они рассматривают.

Поскольку "ПСЖ" планирует подписать центрального защитника в летнее трансферное окно, это может привести к уходу другого игрока с "Парк де Пренс". В клубе намерены продать капитана команды Маркиньоса и надеются выручить около 40 миллионов евро за бразильского центрбека.

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Добавим, что в этом сезоне Забарный провел 36 матчей за "Борнмут" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 миллионов евро.

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Наши за границей Борнмут Пари Сен-Жермен Илья Забарный
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Источник:
Sky Sport
Опубликовал: Алексей Полищук
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