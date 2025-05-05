Анчелотти после финала Кубка Испании провел беседу с Луниным

26 апреля состоялся финальный матч Кубка Испании 2024/25, в котором "Барселона" обыграла " Реал " (3:2).

Интересно, что в воротах мадридцев в этом матче играл Тибо Куртуа, хотя на всех стадиях турнира в нынешнем сезоне в старте выходил украинец Андрей Лунин.

По информации мадридских СМИ, после финала наставник "Реала" Карло Анчелотти провел разговор с украинским вратарем Андреем Тренер подбодрил украинца и объяснил ему, почему решил выпустить в финальном матче Тибо Куртуа. Также тренер дал понять Лунину, что он продолжает доверять Андрею.

Напомним, что Андрей Лунин провел все матчи Кубка Испании 2024/25 кроме самого финального поединка. В турнире украинец сыграл 5 матчей, пропустил 8 голов и дважды отыграл на ноль.