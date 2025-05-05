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Анчелотти после финала Кубка Испании провел беседу с Луниным

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О чем говорили тренер и игрок?

Анчелотти после финала Кубка Испании провел беседу с Луниным

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Antonio Villalba/Real Madrid

Новина українською

26 апреля состоялся финальный матч Кубка Испании 2024/25, в котором "Барселона" обыграла "Реал" (3:2).

Интересно, что в воротах мадридцев в этом матче играл Тибо Куртуа, хотя на всех стадиях турнира в нынешнем сезоне в старте выходил украинец Андрей Лунин.

По информации мадридских СМИ, после финала наставник "Реала" Карло Анчелотти провел разговор с украинским вратарем Андреем Тренер подбодрил украинца и объяснил ему, почему решил выпустить в финальном матче Тибо Куртуа. Также тренер дал понять Лунину, что он продолжает доверять Андрею.

Напомним, что Андрей Лунин провел все матчи Кубка Испании 2024/25 кроме самого финального поединка. В турнире украинец сыграл 5 матчей, пропустил 8 голов и дважды отыграл на ноль.

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Карло Анчелотти Барселона Тибо Куртуа Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
Defensa Central
Опубликовал: Михаил Черныш
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