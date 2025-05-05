Трубин поможет? Украинский защитник отправится на просмотр в Бенфику
Иван Батист летом поедет на просмотр в Бенфику
fckryvbas.com
"
По данным источника, этим летом футболист отправится на просмотр в лиссабонскую команду, по итогам которого и будет определено его будущее.
Также отмечается, что ранее интерес к игроку проявлял греческий "Олимпиакос".
Иван Батист является воспитанником "Кривбасса". На его счету 22 поединка за команду на уровне ДЮФЛ и 2 забитых мяча.
Также напомним, что в составе "Бенфики" выступает украинский голкипер Анатолий Трубин.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:football24
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- У Ротаня есть четыре варианта развития карьеры
- Журналист - о потенциальном новичке Динамо: Это Ярмоленко десять лет назад
- Переход форварда Вереса в Полесье: раскрыта сумма трансфера
- Принес победу. Какие оценки получил Довбик за единственный гол в матче Рома - Фиорентина?
- Легендарный футболист Баварии закрутил роман с моделью, младшей на 38 лет
- Не сложилось: Пике расстался с возлюбленной, ради которой изменил Шакире
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
150 000
4На сайт
5 000