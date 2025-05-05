Трубин поможет? Украинский защитник отправится на просмотр в Бенфику

" Бенфика " проявляет интерес к 16-летнему украинскому защитнику Ивану Батисту, сообщает Футбол 24.

По данным источника, этим летом футболист отправится на просмотр в лиссабонскую команду, по итогам которого и будет определено его будущее.

Также отмечается, что ранее интерес к игроку проявлял греческий "Олимпиакос".

Иван Батист является воспитанником "Кривбасса". На его счету 22 поединка за команду на уровне ДЮФЛ и 2 забитых мяча.

Также напомним, что в составе "Бенфики" выступает украинский голкипер Анатолий Трубин.