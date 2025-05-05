Аренду в Израиле продлевать не будут. Защитник Динамо летом вернется в Киев
Александр Сирота летом вернётся в Динамо
Фото: Maccabi Haifa F.C
Защитник "
Как сообщает "Футбол 24" , израильский клуб не будет продлевать аренду 24-летнего игрока.
"Маккаби" проводит неудачный сезон (3-е место в чемпионате), и по мнению клубного руководства, поэтому команду ждет серьезная чистка состава.
Напомним, что в нынешнем сезоне Александр Сирота провел за "Маккаби" Хайфа во всех клубных турнирах 23 матча, в которых забил 2 гола.
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Источник:football24
Опубликовал: Михаил Черныш
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жека-киев (биг виладж)
05.05.2025 в 20:57
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