Аренду в Израиле продлевать не будут. Защитник Динамо летом вернется в Киев

Защитник " Динамо " Александр Сирота, который сейчас играет в аренде в "Маккаби" Хайфа, летом вернется в киевский клуб.

Как сообщает "Футбол 24" , израильский клуб не будет продлевать аренду 24-летнего игрока.

"Маккаби" проводит неудачный сезон (3-е место в чемпионате), и по мнению клубного руководства, поэтому команду ждет серьезная чистка состава.

Напомним, что в нынешнем сезоне Александр Сирота провел за "Маккаби" Хайфа во всех клубных турнирах 23 матча, в которых забил 2 гола.