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Аренду в Израиле продлевать не будут. Защитник Динамо летом вернется в Киев

Наши за границей
Обновлено

Александр Сирота летом вернётся в Динамо

Аренду в Израиле продлевать не будут. Защитник Динамо летом вернется в Киев

Фото: Maccabi Haifa F.C

Новина українською

Защитник "Динамо" Александр Сирота, который сейчас играет в аренде в "Маккаби" Хайфа, летом вернется в киевский клуб.

Как сообщает "Футбол 24" , израильский клуб не будет продлевать аренду 24-летнего игрока.

"Маккаби" проводит неудачный сезон (3-е место в чемпионате), и по мнению клубного руководства, поэтому команду ждет серьезная чистка состава.

Напомним, что в нынешнем сезоне Александр Сирота провел за "Маккаби" Хайфа во всех клубных турнирах 23 матча, в которых забил 2 гола.

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Динамо (Киев) Маккаби (Хайфа) Александр Сирота
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Источник:
football24
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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жека-киев (биг виладж)
05.05.2025 в 20:57
Ну то зрозуміло, меніск порвав, тепер нафіг треба.Геніальна ідея, основного захисника збагрити в оренду за 3 копійки, шоб його там зламали. А самим мучатись з зятьком і Дячуком.
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Комментарии 1
жека-киев (биг виладж)
05.05.2025 в 20:57
Ну то зрозуміло, меніск порвав, тепер нафіг треба.Геніальна ідея, основного захисника збагрити в оренду за 3 копійки, шоб його там зламали. А самим мучатись з зятьком і Дячуком.
Ответить
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