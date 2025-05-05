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Как там Малиновский? Известны стартовые составы на матч Серии А Дженоа - Милан

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Руслан все еще залечивает травму

Как там Малиновский? Известны стартовые составы на матч Серии А Дженоа - Милан

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 5 мая, состоится матч 35-го тура Серии А, в котором "Дженоа" примет "Милан".

Матч начнется в 21:45 и уже известны стартовые составы команды.

Украинский хавбек "грифонов" Руслан Малиновский в заявку своей команды не попал. Из этого следует, что Руслан еще продолжает восстановление.

Ранее 32-летний украинец из-за повреждения пропустил матчи Серии А против "Вероны" (0:0), "Лацио" (0:2) и "Комо" (0:1).

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