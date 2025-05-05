Как там Малиновский? Известны стартовые составы на матч Серии А Дженоа - Милан

Сегодня, 5 мая, состоится матч 35-го тура Серии А , в котором "Дженоа" примет "Милан".

Матч начнется в 21:45 и уже известны стартовые составы команды.

Украинский хавбек "грифонов" Руслан Малиновский в заявку своей команды не попал. Из этого следует, что Руслан еще продолжает восстановление.

Ранее 32-летний украинец из-за повреждения пропустил матчи Серии А против "Вероны" (0:0), "Лацио" (0:2) и "Комо" (0:1).