Как там Малиновский? Известны стартовые составы на матч Серии А Дженоа - Милан
Руслан все еще залечивает травму
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 5 мая, состоится матч 35-го тура
Матч начнется в 21:45 и уже известны стартовые составы команды.
Украинский хавбек "грифонов" Руслан Малиновский в заявку своей команды не попал. Из этого следует, что Руслан еще продолжает восстановление.
Ранее 32-летний украинец из-за повреждения пропустил матчи Серии А против "Вероны" (0:0), "Лацио" (0:2) и "Комо" (0:1).
⤵️ LINE UP #GenoaMilan pic.twitter.com/UWRSqGUEfu— Genoa CFC (@GenoaCFC) May 5, 2025
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