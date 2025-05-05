Жирона сегодня в чемпионате сыграет с Мальоркой. Есть ли в старте Цыганков?
Стартовые составы команд
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 5 мая, состоится матч 34-го тура
Матч начнется в 22:00 и уже известны стартовые составы команды.
Украинский хавбек каталонцев Виктор Цыганков выйдет в стартовом составе своей команды на сегодняшний поединок.
Напомним, что UA-Футбол проведет
???????? ???????????????????????? ????????????????! ❤️????#GironaMallorca pic.twitter.com/Hau7CHLy4t— Girona FC (@GironaFC) May 5, 2025
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- У Ротаня есть четыре варианта развития карьеры
- Журналист - о потенциальном новичке Динамо: Это Ярмоленко десять лет назад
- Переход форварда Вереса в Полесье: раскрыта сумма трансфера
- Довбик отреагировал на слухи о возможном возвращении в Жирону
- 53-летний экс-футболист готовится к свадьбе с иранской красавицей
- Не сложилось: Пике расстался с возлюбленной, ради которой изменил Шакире
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
150 000
4На сайт
5 000