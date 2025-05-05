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Жирона сегодня в чемпионате сыграет с Мальоркой. Есть ли в старте Цыганков?

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Стартовые составы команд

Жирона сегодня в чемпионате сыграет с Мальоркой. Есть ли в старте Цыганков?

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 5 мая, состоится матч 34-го тура чемпионата Испании, в котором "Жирона" примет "Мальорку".

Матч начнется в 22:00 и уже известны стартовые составы команды.

Украинский хавбек каталонцев Виктор Цыганков выйдет в стартовом составе своей команды на сегодняшний поединок.

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча "Жирона" - "Мальорка".

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