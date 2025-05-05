Забил, но не туда. Украинец Трабзонспора отметился автоголом в матче чемпионата. ВИДЕО
Неприятный рикошет от Батагова
Фото: facebook.com/Trabzonspor
Сегодня, 5 мая, в матче 34-го тура чемпионата Турции "Трабзонспор" на выезде играет с "Касымпашей".
В стартовом составе гостей вышли сразу три украинца – центрбек Арсений Батагов, вингер Александр Зубков и форвард Даниил Сикан.
И при этом Батагов открыл счет в матче, правда забил украинец в свои ворота – на 18-й минтуе защитник подставил ногу после удара соперника и после неудачного рикошета мяч оказался в сетке. 1:0 к перерыву в пользу "Касымпашы".
Напомним, что "Трабзонспор" идет на 8-м месте в таблице, имея в активе 45 баллов. "Касымпаша" отстает на 3 балла.
Fall pasif ofsaytta topun üstünden atlıyor. Bir tane itiraz eden yok her şeyi sineye çekelim sonra şampiyonluk diyeceğiz kesin yaparlar. pic.twitter.com/z5NgJDErQg— Trabzonspor Scouting (@scoutingTS) May 5, 2025
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