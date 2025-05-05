Забил, но не туда. Украинец Трабзонспора отметился автоголом в матче чемпионата. ВИДЕО

Сегодня, 5 мая, в матче 34-го тура чемпионата Турции "Трабзонспор" на выезде играет с "Касымпашей".

В стартовом составе гостей вышли сразу три украинца – центрбек Арсений Батагов, вингер Александр Зубков и форвард Даниил Сикан.

И при этом Батагов открыл счет в матче, правда забил украинец в свои ворота – на 18-й минтуе защитник подставил ногу после удара соперника и после неудачного рикошета мяч оказался в сетке. 1:0 к перерыву в пользу "Касымпашы".

Напомним, что "Трабзонспор" идет на 8-м месте в таблице, имея в активе 45 баллов. "Касымпаша" отстает на 3 балла.