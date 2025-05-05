Сикан сравнял счет после автогола Батагова. ВИДЕО
В матче забивают пока что только украинцы
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 5 мая, в матче 34-го тура чемпионата Турции "Трабзонспор" на выезде играет с "Касымпашей".
В стартовом составе гостей вышли сразу три украинца – центрбек Арсений Батагов, вингер Александр Зубков и форвард Даниил Сикан.
И при этом Батагов открыл счет в матче, правда забил украинец в свои ворота – на 18-й минтуе защитник подставил ногу после удара соперника и после неудачного рикошета мяч оказался в сетке.
А на старте второго тайма Даниил Сикан сравнивает счет после передачи от Нвакаэме. 1:1 в матче.
Öyle Banza gibi sadece ceza sahasından gol atmaz. Banza'dan 5 gömlek daha büyük oyuncu. Hem de bizim oyuncumuz. pic.twitter.com/ZWmWn2siBu— Trabzonspor Scouting (@scoutingTS) May 5, 2025
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