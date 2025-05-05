  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Таловеров раздумывает над уходом из Плимута. На него есть претенденты в Англии

В тренде

Таловеров раздумывает над уходом из Плимута. На него есть претенденты в Англии

Наши за границей

Плимут вылетел из Чемпионшипа

Таловеров раздумывает над уходом из Плимута. На него есть претенденты в Англии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Английский "Плимут", в составе которого ныне выступает украинский защитник Максим Таловеров, официально вылетел из Чемпиошипа. В следующем сезоне команда выступит в Первой лиге Англии.

Читайте такжеЧуда не случилось. Клуб Таловерова вылетел из Чемпионшипа

И как пишет Sport.ua, футболист еще не определился со своим будущем. В контракте Макси есть пункт о возможном расторжении соглашения и игрок размышляет над уходом из "Плимута".

Главная цель защитника национальной сборной Украины – остаться в Англии. На данный момент игроком активно интересуется "Рексхэм", который по итогам сезона как раз поднялся в Чемпионшип. Также возможность подписать Таловерова изучают представители "Дерби Каунти".

Напомним, что Максим Таловеров присоединился к английской команде зимой 2024 года и сыграл 12 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной голевой передачей.

По теме
yellow-arrow
Помощь пришла, откуда не ждали. Лехия с пятью украинцами может сохранить лицензию для Экстраклясы
yellow-arrow
Сикан сравнял счет после автогола Батагова. ВИДЕО
yellow-arrow
Трубин поможет? Украинский защитник отправится на просмотр в Бенфику
Плимут Аргайл Максим Таловеров
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости