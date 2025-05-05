Таловеров раздумывает над уходом из Плимута. На него есть претенденты в Англии

Английский "Плимут", в составе которого ныне выступает украинский защитник Максим Таловеров, официально вылетел из Чемпиошипа. В следующем сезоне команда выступит в Первой лиге Англии.

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И как пишет Sport.ua, футболист еще не определился со своим будущем. В контракте Макси есть пункт о возможном расторжении соглашения и игрок размышляет над уходом из "Плимута".

Главная цель защитника национальной сборной Украины – остаться в Англии. На данный момент игроком активно интересуется "Рексхэм", который по итогам сезона как раз поднялся в Чемпионшип. Также возможность подписать Таловерова изучают представители "Дерби Каунти".

Напомним, что Максим Таловеров присоединился к английской команде зимой 2024 года и сыграл 12 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной голевой передачей.