Помощь пришла, откуда не ждали. Лехия с пятью украинцами может сохранить лицензию для Экстраклясы
Лехия старается удержаться на плаву
instagram.com/lechia_gdansk
На прошлой неделе стало известно, что Комитет по лицензированию клубов Польского футбольного союза принял решение отказать гданскькой "Лехии" в лицензии из-за невыполнения финансовых требований.
Сам клуб решил обжаловать решение Польского футбольного союза на приостановку лицензии, однако городские власти Гданьска решили помочь клубу, который отчаянно борется за место в Экстраклясе.
Мэрия планирует выделить 10 миллионов злотых финансовой поддержки "Лехии", сообщил заместитель городского головы Петр Боровский.
Напомним, что в составе "Лехии" играют сразу пять украинских футболистов - Богдан Сарнавский, Максим Хлань, Богдан Вьюник, Иван Желизко, Антон Царенко.
"Лехия" за два тура до завершения сезона занимает 14 место в Экстраклясе, набрав 33 балла.
Популярное сейчас
- У Ротаня есть четыре варианта развития карьеры
- Экс-арбитр ФИФА: Действия защитника Полесья в матче с Александрией вызывает недоумение
- Журналист - о потенциальном новичке Динамо: Это Ярмоленко десять лет назад
- Сидорчук вышел на поле на 90+4 минуте в матче Вестерло и успел забить гол
- 53-летний экс-футболист готовится к свадьбе с иранской красавицей
- Легендарный футболист Баварии закрутил роман с моделью, младшей на 38 лет