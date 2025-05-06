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Помощь пришла, откуда не ждали. Лехия с пятью украинцами может сохранить лицензию для Экстраклясы

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Лехия старается удержаться на плаву

Помощь пришла, откуда не ждали. Лехия с пятью украинцами может сохранить лицензию для Экстраклясы

instagram.com/lechia_gdansk

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

На прошлой неделе стало известно, что Комитет по лицензированию клубов Польского футбольного союза принял решение отказать гданскькой "Лехии" в лицензии из-за невыполнения финансовых требований.

Читайте такжеМогли не сыграть в следующем сезоне. Польский клуб с пятью украинцами в составе выполнил требования комитета по лицензированию

Сам клуб решил обжаловать решение Польского футбольного союза на приостановку лицензии, однако городские власти Гданьска решили помочь клубу, который отчаянно борется за место в Экстраклясе.

Мэрия планирует выделить 10 миллионов злотых финансовой поддержки "Лехии", сообщил заместитель городского головы Петр Боровский.

Напомним, что в составе "Лехии" играют сразу пять украинских футболистов - Богдан Сарнавский, Максим Хлань, Богдан Вьюник, Иван Желизко, Антон Царенко.

"Лехия" за два тура до завершения сезона занимает 14 место в Экстраклясе, набрав 33 балла.

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Лехия (Гданьск)
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