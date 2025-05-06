"Время покажет". Довбик прокомментировал слухи о его возможном уходе из Ромы
Форвард высказался насчет возвращения в Испанию
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский нападающий "Ромы" Артем Довбик дал эксклюзивный комментарий информационному ресурсу Legioners UA о своих планах на будущее, развеяв слухи о возможном переходе в другой клуб.
"Информация о моем возможном переходе в "Жирону", "Реал Сосьедад" или "Бешикташ" — ложная. Сейчас я сосредоточен исключительно на завершении текущего сезона. А дальше — время покажет".
Ранее появлялась информация о том, что "Реал Сосьедад" хочет вернуть 27-летнего украинца в чемпионат Испании.
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В этом сезоне Артем Довбик отметился 17 голами и 4 ассистами в 44 матчах за "Рому" во всех турнирах.
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Источник:LEGIONERS.UA
Опубликовал: Андрей Журба
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