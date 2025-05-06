Забивали только украинцы. Касымпаша – Трабзонспор 1:1. Видеообзор матча

"Трабзонспор" сыграл вничью в выездном поединке 34-го тура чемпионата Турции с "Касымпаша".

После автогола украинца Арсения Батагова на 18-й минуте за гостей в начале второго тайма отличился его одноклубник и соотечественник Даниил Сикан.

Также в составе "Трабзонспора" принял участие в игре Александр Зубков.



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Суперлига Турции. 34-й тур.

Стамбул. Стадион "Реджеп Тайип Эрдоган"

"Касымпаша" – "Трабзонспор" 1:1

Голы: Батагов, 18 (автогол) – Сикан, 47.