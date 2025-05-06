Пятый победный гол Довбика. Наши за границей. Италия

"Рома" и Артем Довбик начали побеждать команды Топ-9 и приблизились вплотную к зоне Лиги Чемпионов. Вердикт сезону команды и игрока вынесут последние три тура. На весах и сезон "Эмполи" и Виктора Коваленко. Команда в зоне вылета, игрок травмировался в решающий момент. Вердикт сезона "Дженоа" ясен - успех, а вот сезон Руслана Малиновского нужно описать одним словом - травмы.

В 2025-ом году "Рома" набрала больше очков, чем кто-либо другой в лигах Топ-5 - 43. Лишь она и "Барселона" в тех лигах еще не проигрывали с начала года. "Рома" лучшая и по пропущенным мячам в лиге в 2025-ом - девять и единственная, кто не пропустил в десяти матчах лиги Топ-5. Также ее нынешняя серия без поражений в лиге длится с декабря и наидольшая в лигах Топ-5 - 19. Из них 14 побед.

Правда, четыре из этих 14-ти побед состоялись с разницей лишь в один мяч. Результаты в последних 12-ти матчах лиги - восемь побед со счетом 1:0, одна - со счетом 2:1, одна - со счетом 4:0 и две ничьи. Но ведь и за 1:0 дают те же три очка. А еще важно, что "волки" начали побеждать других команд Топ-9. В первых 33-ех турах они победили таких лишь однажды. В последующих двух - дважды.

Артем Довбик также наконец сумел забить команде Топ-9. Таким в лиге до воскресенья в 13-ти матчах он забил лишь один мяч. С пенальти, принеся ничью в январе в Болонье. А вот "Фиорентине" он забил единственный и победный. В целом выйдя на 12 голов в сезоне в лиге и 17 - во всех турнирах. Как минимум в два раза больше, чем второй бомбардир "Ромы" и в лиге, и во всех турнирах.

Без его голов и ассистов (12+2) "Рома" набрала бы в лиге на 14 очков меньше. Ближайший преследователь в этой номинации - Матиас Суле - набрал для команды девять очков. Пять голов Довбика в лиге стали последними в победном с разницей в один мяч матче, то есть непосредственно победными.

Критика в его адрес не прекращается. Не прекратилась и после этого матча, после этого гола. И в ней частично есть справедливость. От 30-миллионного приобретения ожидали большего, его участие в игре, связь с командой по-прежнему сильно хромают. Дело в том, что здесь сильно мешает сравнение с феноменальным сезоном в "Жироне". Но сам по себе его сезон 2024/25 нельзя назвать плохим.

За предыдущие 14 сезонов в шести лучший бомбардир "Ромы" во всех турнирах забивал больше, чем Довбик. Меньше половины. А ведь у него есть еще три тура. Достичь 18-ти Пауло Дибалы в предыдущем сезоне и 19-ти Эдина Джеко в сезоне 2019/20 реально.

Матч против "Фиорентины" получился для "Ромы" очень сложным. Клаудио Раньери заявил, что его команда пыталась прессинговать, пыталась выходить из-под прессинга, но соперник оказывал на нее слишком серьезное давление, перекрывал ее пути. Потому оставалось грызться, бороться, обороняться. Что римляне и делали, владея мячом 41 процент времени. И Раньери остался очень доволен борьбой команды.

Он даже заявил, что такой тип матча и такой счет - его любимые.

В такой игре, противоположной тому, к чему привык в "Жироне", центрфорварду-"девятке" типа Довбика было очень трудно. Тем более, что расположение "Ромы" на поле было несколько странным. Форвард Шомуродов, вроде бы и призванный для помощи украинцу, слишком часто опускался в глубину поля. А вперед выдвигались то опорник Кристанте, то Лоренцо Пеллегрини, да и выглядело это неорганизованно.

В итоге украинец за 77 минут отдал девять передач с 56-ю процентами точности, участвовал в трех единоборствах (выиграв два), пробил по воротам лишь однажды. Коснулся мяча 17 раз, из них пять - в штрафной соперника (второе место в команде по касаниям в штрафной оппонента). Заработал два фола. Отдал один пас под удар. Кроме касаний в штрафной соперника, всех остальных ТТД слишком мало.

Проявить себя Артёму удалось в начале таймов в быстрых атаках на просторе. В начале первого он получил на ход в штрафную на хорошую позицию, но замешкался с ударом, был оттеснен в сторону и заработал лишь угловой. В начале второго прорвался справа и заработал штрафной, его прострел слева с трудом прервали, в центре его прорыв заблокировали, Коне подхватил, пробил, но Де Хеа взял в прыжке.

Ну и главное - он забил. В розыгрыше углового мяч вернули в штрафную, Шомуродов сбросил головой, а Довбик пробил головой в падении. Соперники протестовали, поскольку удар состоялся через восемь секунд после истечения добавленного времени первого тайма, но арбитр не желал слушать.

Героем матча пресса единогласно объявила вратаря Миле Свилара, но и имя Довбика часто попадало в заголовки. Всеобщее мнение - игра Артема была неудачной, кроме самого начала обоих таймов, он был медленным и неуклюжим, но голом выполнил свою работу центрфорварда, сделал то, что от него требуется. А потому оценки были большей частью хорошими и даже очень хорошими - "6.5", "7". Иногда - "6".

Раньери заявил после матча, что потенциал Довбика все еще не проявился полностью. Хотя отметил, что форвард всегда выкладывается на полную и принес много критически важных очков команде в сезоне. Рад, что подопечный стал больше улыбаться и что бурно праздновал гол. Но отметил, что он все еще слишком застенчив, мало разговаривает и не очень хорошо знает итальянский язык.

"Рома" не играла в Лиге Чемпионов с сезона 2018/19. За это время она даже и не приближалась к возвращению в главный Еврокубок. Но в нынешнем сезоне очень близка. Ныне в равенстве очков с четвертым местом. В том числе и благодаря существенной помощи Довбика. Последние три тура Серии А решат все и для команды, и для него, определят вердикт сезону и команды, и игрока.

Виктор Коваленко не попал в заявку "Эмполи" из-за травмы. А ведь у него был очень хороший шанс появиться на поле в матче против "Лацио". После своего гола в Кубке, активного выхода на замену в предыдущем туре лиги. И в свете эпидемии травм опорников, из-за которой "Эмполи" пришлось выпускать в центре поля центрального защитника. Но и Коваленко захватила это эпидемия.

"Эмполи" проиграл (0:1) и остался в зоне вылета. На 19-ом месте в двух очках позади спасительного 17-го.

Руслан Малиновский также не попал в заявку "Дженоа" из-за травмы. Но для него это уже далеко не впервые в нынешнем сезоне. Впрочем, генуэзцы математически обеспечили себе место в Серии А и без него. Ещё в 34-ом туре. Тогда они проиграли, проиграли и в 35-ом, но особой важности в этих результатах нет.

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine