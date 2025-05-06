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"Понимаем друг друга, много разговариваем". Шомуродов высказался о конкуренции с Довбиком

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Слова конкурента украинского нападающего

"Понимаем друг друга, много разговариваем". Шомуродов высказался о конкуренции с Довбиком

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Узбекистанский форвард "Ромы" Эльдор Шомуродов ответил на вопросы СМИ относительно конкуренции и взаимопонимания с украинцем Артемом Довбиком.

- Дуэт нападающих больше пугает оборону соперника?

- Для нас с Довбиком нет особой разницы, играть вместе или вдвоем. Мы спокойны в этом плане. Мы понимаем друг друга, много разговариваем. Мы всегда готовы.

- Каково это - взаимодействовать с Довбиком?

- Хорошо, мы понимаем, как играть, и тогда становится легче.

- Есть ли взаимопонимание?

- Да.

В нынешнем сезоне Шомуродов записал на свой счет 7 голов и 5 результативных передач в 34 матчах во всех турнирах на клубном уровне, Довбик - 17 забитых мячей и 4 ассиста в 44 играх.

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Источник:
Roma Giallorossa
Опубликовал: Александр Бураков
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