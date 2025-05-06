"Понимаем друг друга, много разговариваем". Шомуродов высказался о конкуренции с Довбиком

Узбекистанский форвард "Ромы" Эльдор Шомуродов ответил на вопросы СМИ относительно конкуренции и взаимопонимания с украинцем Артемом Довбиком.

- Дуэт нападающих больше пугает оборону соперника?

- Для нас с Довбиком нет особой разницы, играть вместе или вдвоем. Мы спокойны в этом плане. Мы понимаем друг друга, много разговариваем. Мы всегда готовы.

- Каково это - взаимодействовать с Довбиком?

- Хорошо, мы понимаем, как играть, и тогда становится легче.

- Есть ли взаимопонимание?

- Да.