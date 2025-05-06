"Понимаем друг друга, много разговариваем". Шомуродов высказался о конкуренции с Довбиком
Слова конкурента украинского нападающего
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Узбекистанский форвард "Ромы" Эльдор Шомуродов ответил на вопросы СМИ относительно конкуренции и взаимопонимания с украинцем Артемом Довбиком.
- Дуэт нападающих больше пугает оборону соперника?
- Для нас с Довбиком нет особой разницы, играть вместе или вдвоем. Мы спокойны в этом плане. Мы понимаем друг друга, много разговариваем. Мы всегда готовы.
- Каково это - взаимодействовать с Довбиком?
- Хорошо, мы понимаем, как играть, и тогда становится легче.
- Есть ли взаимопонимание?
- Да.
В нынешнем сезоне Шомуродов записал на свой счет 7 голов и 5 результативных передач в 34 матчах во всех турнирах на клубном уровне, Довбик - 17 забитых мячей и 4 ассиста в 44 играх.
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