"Хотим строить будущее вместе с ним". В Роме возлагают большие надежды на Довбика
Комментарий функционера
Getty Images/Global Images Ukraine
Спортивный директор "Ромы" Флориан Гизольфи поделился клубными планами относительно украинского форварда Артема Довбика.
"Мы с тренером никогда не скрывали, что ждём от Довбика и других большего, мы верим в него.
Довольны его работой, но слова — это хорошо, а действия — лучше. Мы хотим строить будущее вместе с ним, — сказал Гизольфи.
Напомним, Довбик принес победу "Роме" в последнем матче с "Фиорентиной" (1:0) в рамках 35-го тура чемпионата Италии.
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Источник:TUTTOmercatoWEB
Опубликовал: Александр Бураков
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