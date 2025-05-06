"Хотим строить будущее вместе с ним". В Роме возлагают большие надежды на Довбика

Спортивный директор "Ромы" Флориан Гизольфи поделился клубными планами относительно украинского форварда Артема Довбика.

"Мы с тренером никогда не скрывали, что ждём от Довбика и других большего, мы верим в него.

Довольны его работой, но слова — это хорошо, а действия — лучше. Мы хотим строить будущее вместе с ним, — сказал Гизольфи.