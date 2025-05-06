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"Хотим строить будущее вместе с ним". В Роме возлагают большие надежды на Довбика

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Комментарий функционера

"Хотим строить будущее вместе с ним". В Роме возлагают большие надежды на Довбика

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Спортивный директор "Ромы" Флориан Гизольфи поделился клубными планами относительно украинского форварда Артема Довбика.

"Мы с тренером никогда не скрывали, что ждём от Довбика и других большего, мы верим в него.

Довольны его работой, но слова — это хорошо, а действия — лучше. Мы хотим строить будущее вместе с ним, — сказал Гизольфи.

Напомним, Довбик принес победу "Роме" в последнем матче с "Фиорентиной" (1:0) в рамках 35-го тура чемпионата Италии.

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Источник:
TUTTOmercatoWEB
Опубликовал: Александр Бураков
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