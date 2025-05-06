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Трабзонспор получил предложение по одному из украинцев

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Турецкий клуб может продать футболиста

Трабзонспор получил предложение по одному из украинцев

Фото: Trabzonspor

Новина українською

"Трабзонспор" получил трансферные предложения по пяти футболистам команды. Об этом сообщил президент клуба Эртугрул Доган на заседании совета директоров.

Согласно данным Günebakış Gazetesi, среди игроков, к которым проявляют интерес другие клубы, — украинец Арсений Батагов. Правда, пока неизвестно, какая именно команда хочет заполучить Батагова.

По информации издания, предложения поступили по следующим футболистам: защитники Арсений Батагов и Педру Мальейру, полузащитники Батиста Менди и Салих Малкочоглу, а также нападающий Денис Дрегуш.

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Напомним, Батагов перешел в "Трабзонспор" летом 2024 года. В текущем сезоне он провел 21 матч, в котором забил 2 гола и отдал 1 ассист.

Также добавим, что этой зимой к турецкому клубу присоединились двое украинцев - Даниил Сикан и Александр Зубков.

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Трабзонспор (Трабзон) Арсений Батагов
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Источник:
Günebakış Gazetesi
Опубликовал: Алина Ерофеева
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