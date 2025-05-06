Трабзонспор получил предложение по одному из украинцев
Турецкий клуб может продать футболиста
Фото: Trabzonspor
"Трабзонспор" получил трансферные предложения по пяти футболистам команды. Об этом сообщил президент клуба Эртугрул Доган на заседании совета директоров.
Согласно данным Günebakış Gazetesi, среди игроков, к которым проявляют интерес другие клубы, — украинец Арсений Батагов. Правда, пока неизвестно, какая именно команда хочет заполучить Батагова.
По информации издания, предложения поступили по следующим футболистам: защитники Арсений Батагов и Педру Мальейру, полузащитники Батиста Менди и Салих Малкочоглу, а также нападающий Денис Дрегуш.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, Батагов перешел в "Трабзонспор" летом 2024 года. В текущем сезоне он провел 21 матч, в котором забил 2 гола и отдал 1 ассист.
Также добавим, что этой зимой к турецкому клубу присоединились двое украинцев - Даниил Сикан и Александр Зубков.
Популярное сейчас
- "Не понимаю, что руководство хочет видеть от этой команды". Украинский тренер рассказал о разочаровании 27-го тура УПЛ и не только
- Четыре варианта для Ротаня, ПСЖ интересуется Забарным, гол Сикана. Главные новости за 5 мая
- "Я не хочу такое видеть": Шищенко – о действиях игроков Оболони во встрече с Вересом
- Забил в ворота де Хеа. Довбик отличился голом впервые за пять матчей - ВИДЕО
- Её сердце — его самый ценный контракт: история любви лидера Барселоны
- Не сложилось: Пике расстался с возлюбленной, ради которой изменил Шакире