Трабзонспор получил предложение по одному из украинцев

"Трабзонспор" получил трансферные предложения по пяти футболистам команды. Об этом сообщил президент клуба Эртугрул Доган на заседании совета директоров.

Согласно данным Günebakış Gazetesi, среди игроков, к которым проявляют интерес другие клубы, — украинец Арсений Батагов. Правда, пока неизвестно, какая именно команда хочет заполучить Батагова.

По информации издания, предложения поступили по следующим футболистам: защитники Арсений Батагов и Педру Мальейру, полузащитники Батиста Менди и Салих Малкочоглу, а также нападающий Денис Дрегуш.

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Напомним, Батагов перешел в "Трабзонспор" летом 2024 года. В текущем сезоне он провел 21 матч, в котором забил 2 гола и отдал 1 ассист.

Также добавим, что этой зимой к турецкому клубу присоединились двое украинцев - Даниил Сикан и Александр Зубков.