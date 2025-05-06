Сикан объяснил, почему его заменили в матче чемпионата Турции
Украинец голом спас команду от поражения
Фото: Trabzonspor
Украинский нападающий "Трабзонспора" Даниил Сикан прокомментировал ничью в выездном матче против "Касымпаши" (1:1) в 34-м туре чемпионата Турии, в котором он забил гол.
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"Мы знали, что это будет очень сложный матч. Выездные игры не бывают легкими. Во втором тайме мы сыграли лучше и могли забить второй гол. Мы всегда хотим выигрывать и дарить победу нашим болельщикам, но сегодня, к сожалению, всё не получилось так, как мы хотели.
Моя замена? Я получил желтую карточку в первом тайме, поэтому это было связано с тактическим решением", - приводит слова Сикана Günebakış Gazetesi.
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