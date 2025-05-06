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Экс-игрок Шахтера вернулся в строй Фиорентины перед игрой Лиги конференций

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Возвращение латераля

Экс-игрок Шахтера вернулся в строй Фиорентины перед игрой Лиги конференций

Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший правый защитник донецкого "Шахтера" Додо может помочь "Фиорентины" в ответном матче 1/2 финала Лиги конференции против "Бетиса".

Итальянские СМИ сообщают, что 26-летний бразилец вернулся к регулярным тренировкам с одноклубниками после операции по удалению аппендицита.

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В текущем сезоне Додо отметился шестью результативными передачами в 42 поединках во всех турнирах.

С "Бетисом" "Фиорентина" сыграет в четверг, 8 мая. Первая встреча завершилась победой испанского коллектива со счетом 2:1.

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Источник:
Pazzi di Fanta
Опубликовал: Александр Бураков
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