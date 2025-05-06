Экс-игрок Шахтера вернулся в строй Фиорентины перед игрой Лиги конференций
Возвращение латераля
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший правый защитник донецкого "Шахтера" Додо может помочь "Фиорентины" в ответном матче 1/2 финала Лиги конференции против "Бетиса".
Итальянские СМИ сообщают, что 26-летний бразилец вернулся к регулярным тренировкам с одноклубниками после операции по удалению аппендицита.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В текущем сезоне Додо отметился шестью результативными передачами в 42 поединках во всех турнирах.
С "Бетисом" "Фиорентина" сыграет в четверг, 8 мая. Первая встреча завершилась победой испанского коллектива со счетом 2:1.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Pazzi di Fanta
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- "Позвонил Суркису. Он сказал: "Не задавай глупых вопросов". Как президент Динамо обнадежил экс-игрока
- Четыре варианта для Ротаня, ПСЖ интересуется Забарным, гол Сикана. Главные новости за 5 мая
- В честь юбилея школы Днепр 75: ветераны и выпускники сыграли спарринг. Экс-форвард сборной оформил хет-трик
- Забил в ворота де Хеа. Довбик отличился голом впервые за пять матчей - ВИДЕО
- Легендарный футболист Баварии закрутил роман с моделью, младшей на 38 лет
- Её сердце — его самый ценный контракт: история любви лидера Барселоны
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
150 000
4На сайт
5 000