  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Зинченко не нужен Артете и летом будет выставлен на трансфер

В тренде

Зинченко не нужен Артете и летом будет выставлен на трансфер

Наши за границей
Обновлено

Канониры летом намерены провести серьезную трансферную кампанию

Зинченко не нужен Артете и летом будет выставлен на трансфер

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Лондонский "Арсенал" этим летом намерен провести активную трансферную кампанию.

Как пишет TBR Football, с недавним приходом в клуб нового спортивного директора Андреа Берты, "канониры" надеются провести успешное трансферное окно и несколько обновить состав.

Отмечается, что деньги для хороших покупок у клуба есть, но для этого также нужно и продать и нескольких игроков, на которых больше не рассчитывает Артета.

Среди тех, кто не нужен тренеру, и кто будет выставлен на продажу – украинский защитник Александр Зинченко.

Конечно, 30 млн евро, которые "канониры" заплатили в свое время за Алекса, клуб сейчас за Зинченко не выручит, но так как его контракт рассчитан еще на год, "Арсенал" готов отпустить украинца за более дешевую цену.

Напомним, что в текущем сезоне Зинченко сыграл за "Арсенал" 21 матч, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Рыночная трансферная стоимость Александра составляет 22 млн евро.

По теме
yellow-arrow
Украинский защитник, играющий в АПЛ, попал в команду недели по версии Ширера
yellow-arrow
Сикан объяснил, почему его заменили в матче чемпионата Турции
yellow-arrow
Экс-игрок Шахтера вернулся в строй Фиорентины перед игрой Лиги конференций
Арсенал (Лондон) Александр Зинченко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
TBR Football
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости