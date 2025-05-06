Зинченко не нужен Артете и летом будет выставлен на трансфер

Лондонский " Арсенал " этим летом намерен провести активную трансферную кампанию.

Как пишет TBR Football, с недавним приходом в клуб нового спортивного директора Андреа Берты, "канониры" надеются провести успешное трансферное окно и несколько обновить состав.

Отмечается, что деньги для хороших покупок у клуба есть, но для этого также нужно и продать и нескольких игроков, на которых больше не рассчитывает Артета.

Среди тех, кто не нужен тренеру, и кто будет выставлен на продажу – украинский защитник Александр Зинченко.

Конечно, 30 млн евро, которые "канониры" заплатили в свое время за Алекса, клуб сейчас за Зинченко не выручит, но так как его контракт рассчитан еще на год, "Арсенал" готов отпустить украинца за более дешевую цену.

Напомним, что в текущем сезоне Зинченко сыграл за "Арсенал" 21 матч, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Рыночная трансферная стоимость Александра составляет 22 млн евро.