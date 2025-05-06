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В Англии появился новый претендент на Лунина

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Эмилиано Мартинес может отправиться на заработки в Саудовскую Аравию

В Англии появился новый претендент на Лунина

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бирмингемская "Астон Вилла" проявляет интерес к украинскому голкиперу "Реала" Андрею Лунину, пишет издание Defensa Central.

Все дело в том, что основного кипера бирмингемцев Эмилиано Мартинеса начали активно сватать в Саудовскую Аравию, и клуб не сможет удержать игрока в случае, если по нему придет предложение, от которого "будет невозможно отказаться".

В свете этого "Вилла" начала присматривать потенциальную замену Мартинесу и заинтересовалась Луниным, который несмотря на то, что сидит за спиной Куртуа, остается топовым и относительно недорогим вариантом.

Издание пишет, что и 26-летний украинец также летом снова может рассматривать варианты с уходом из "Реала", так как понимает, что в ближайшие несколько сезонов подвинуть Куртуа с позиции первого номера у него вряд ли получится.

Напомним, что Лунин в текущем сезоне 2024/25 провел 12 поединков за "сливочных", в которых пропустил 19 голов и 4 раза сыграв "на ноль". Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.

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Тибо Куртуа Реал (Мадрид) Андрей Лунин Эмилиано Мартинес Астон Вилла
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Опубликовал: Михаил Черныш
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