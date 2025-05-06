В Англии появился новый претендент на Лунина
Эмилиано Мартинес может отправиться на заработки в Саудовскую Аравию
Getty Images/Global Images Ukraine
Бирмингемская "
Все дело в том, что основного кипера бирмингемцев Эмилиано Мартинеса начали активно сватать в Саудовскую Аравию, и клуб не сможет удержать игрока в случае, если по нему придет предложение, от которого "будет невозможно отказаться".
В свете этого "Вилла" начала присматривать потенциальную замену Мартинесу и заинтересовалась Луниным, который несмотря на то, что сидит за спиной Куртуа, остается топовым и относительно недорогим вариантом.
Издание пишет, что и 26-летний украинец также летом снова может рассматривать варианты с уходом из "Реала", так как понимает, что в ближайшие несколько сезонов подвинуть Куртуа с позиции первого номера у него вряд ли получится.
Напомним, что Лунин в текущем сезоне 2024/25 провел 12 поединков за "сливочных", в которых пропустил 19 голов и 4 раза сыграв "на ноль". Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.
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