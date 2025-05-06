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Экс-игрок Динамо: Надеюсь, что во Второй или Третьей польской лиге кому-то понадоблюсь, чтобы была какая-то копейка

Наши за границей
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Кирилл Петров еще не знает, где продолжит карьеру

Экс-игрок Динамо: Надеюсь, что во Второй или Третьей польской лиге кому-то понадоблюсь, чтобы была какая-то копейка

Фото: із відкритих джерел

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Бывший защитник "Динамо" и польской "Короны" Кирилл Петров рассказал о планах на дальнейшую карьеру.

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- Кирилл, летом 2024 года ты разорвал или у тебя закончился контракт с польской "Короной"?

— У меня закончился контракт, но о продлении договора речь не шла, поскольку у меня была не залечена травма. Это уже был рецидив. Буквально всего два-три месяца назад врачи поняли, в чем причина повреждения.

— Что за проблема столь серьезная?

– Травма ахилла. Нужно было вставлять в пятку специальные саморезы. Но проблема заключалась в том, что моя кость не принимала постороннее тело и нога не заживала. Все МРТ показывали, что все хорошо, но боль не прекращалась. Врачи не могли понять, почему так. Но потом я нашел радиологов, которые определили проблему.

— Выходит, что ты почти год без клуба. Повесил бутсы на гвоздь или планируешь еще вернуться в большой футбол?

— Бутсы еще точно не повесил, посмотрю к лету, у которого будет ситуация с ногой. Силы и желание поиграть в себе еще чувствую, но опять же многое будет зависеть от здоровья. Хотя я понимаю, что в таком возрасте (34 года – прим.) и после такой паузы будет непросто прийти в нужные кондиции и найти команду. Однако надеюсь, что во Второй или Третьей польской лиге может кому-то и понадоблюсь, чтобы была какая-то копейка.

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Кирилл Петров
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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