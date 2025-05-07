Таловеров высказался о свом будущем в Плимуте

Украинский центральный защитник "Плимута" Максим Таловеров отреагировал на слухи, что он собирается расторгнуть контракт с "пилигримами".

Накануне один из отечественных спортивных порталов сообщил, что Таловеров якобы желает покинуть команду после вылета из Чемпионшипа. По информации источника, в контракте украинца есть пункт, позволяющий расторгнуть соглашение.

"Я думаю, будет смысл прокомментировать что-то, когда будет какая-то конкретика", - коротко ответил Таловеров для издания Украинский футбол.

Напомним, что Максим Таловеров присоединился к "Плимуту" в январе 2025 года и сыграл 13 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной голевой передачей.