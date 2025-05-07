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Перенес операцию. Хавбек сборной Украины досрочно завершил сезон

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Теперь он сосредоточится на реабилитации

Перенес операцию. Хавбек сборной Украины досрочно завершил сезон

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Дженоа" и сборной Украины Руслан Малиновский больше не сыграет в этом сезоне, пишет Il Secolo XIX.

Во вторник, 6 мая, украинец перенес операцию по удалению металлической пластины из ноги, которую ему установили после тяжелой травмы, полученной в сентябре 2024 года в матче с "Венецией". Издание уточняет, что удаление пластины означает для игрока досрочное завершение сезона.

Теперь Руслан сосредоточится на реабилитации, чтобы успеть присоединиться к команде и начать подготовку к новому сезону.

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Напомним, что в апреле Малиновский получил повреждение на одной из тренировок "Дженоа", когда удар пришелся по ноге - в ту самую пластину. Из-за этого он не принимал участия в последних четырех матчах.

Добавим, что до конца чемпионата Италии осталось три игры. "Гриффоны" занимают 13-е место в турнирной таблице, набрав 39 очков.

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Источник:
Il Secolo XIX
Опубликовал: Алина Ерофеева
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