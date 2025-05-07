Перенес операцию. Хавбек сборной Украины досрочно завершил сезон
Теперь он сосредоточится на реабилитации
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Дженоа" и сборной Украины Руслан Малиновский больше не сыграет в этом сезоне, пишет Il Secolo XIX.
Во вторник, 6 мая, украинец перенес операцию по удалению металлической пластины из ноги, которую ему установили после тяжелой травмы, полученной в сентябре 2024 года в матче с "Венецией". Издание уточняет, что удаление пластины означает для игрока досрочное завершение сезона.
Теперь Руслан сосредоточится на реабилитации, чтобы успеть присоединиться к команде и начать подготовку к новому сезону.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что в апреле Малиновский получил повреждение на одной из тренировок "Дженоа", когда удар пришелся по ноге - в ту самую пластину. Из-за этого он не принимал участия в последних четырех матчах.
Добавим, что до конца чемпионата Италии осталось три игры. "Гриффоны" занимают 13-е место в турнирной таблице, набрав 39 очков.
Популярное сейчас
- Защитник Барселоны: Мы все знаем, что произошло с этим судьей в последний раз, когда мы были здесь
- ЛЧ. Интер - Барселона 4:3. Видео голов и обзор матча
- ЛЧ. Интер - Барселона 4:3 (общ. 7:6). Фантастические качели
- Помощь пришла, откуда не ждали. Лехия с пятью украинцами может сохранить лицензию для Экстраклясы
- 53-летний экс-футболист готовится к свадьбе с иранской красавицей
- Ангелина Забарная показала, каким был апрель в семье защитника сборной: романтика, путешествия и стиль