"Хорошенько так напихал". Трубин вспомнил самый важный урок в карьере
Были и такие времена
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Голкипер сборной Украины и "Бенфики" Анатолий Трубин рассказал о самом ценном уроке, который он когда-либо получал в профессиональной карьере.
"Это не от тренера было, а от игрока, и это была одна из первых тренировок, когда я уже начал тренироваться с первой командой "Шахтера". Вы все понимаете, что ты - молодой парень, тебе - 17 лет, волнуешься, переживаешь, все для тебя по-другому, другой уровень, другое качество игроков. Поэтому ты очень волнуешься.
У меня не сильно хорошо шла тренировка, и мне один из игроков, очень опытный, хорошенько так напихал. Но после тренировки он подошел и сказал, что не хотел меня обидеть или еще что-то. Просто это такое правило жизни, что здесь уже другой уровень - или ты выдерживаешь это, или найдется другой. Поэтому я сразу понял, что нужно отбросить все волнения и становиться лучше", - ответил Анатолий на вопрос в проекте "Трубин+спортсмены“.
10 мая "Бенфика" примет "Спортинг" в 33-м туре чемпионата Португалии.
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