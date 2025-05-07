"Хорошенько так напихал". Трубин вспомнил самый важный урок в карьере

Голкипер сборной Украины и "Бенфики" Анатолий Трубин рассказал о самом ценном уроке, который он когда-либо получал в профессиональной карьере.

"Это не от тренера было, а от игрока, и это была одна из первых тренировок, когда я уже начал тренироваться с первой командой "Шахтера". Вы все понимаете, что ты - молодой парень, тебе - 17 лет, волнуешься, переживаешь, все для тебя по-другому, другой уровень, другое качество игроков. Поэтому ты очень волнуешься.

У меня не сильно хорошо шла тренировка, и мне один из игроков, очень опытный, хорошенько так напихал. Но после тренировки он подошел и сказал, что не хотел меня обидеть или еще что-то. Просто это такое правило жизни, что здесь уже другой уровень - или ты выдерживаешь это, или найдется другой. Поэтому я сразу понял, что нужно отбросить все волнения и становиться лучше", - ответил Анатолий на вопрос в проекте "Трубин+спортсмены“.