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Игнатенко оценил свой сезон в Словане и поделился планами на будущее

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Украинский легионер досрочно стал чемпионом Словакии

Игнатенко оценил свой сезон в Словане и поделился планами на будущее

Фото: SKSlovanBratislava1919

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Украинский полузащитник "Слована" Даниил Игнатенко поделился мыслями относительно своего выступления в текущем сезоне.

Напомним, что 28-летний украинец досрочно завоевал золотые медали чемпионата Словакии.

- Даниил, как ты оценишь свой сезон в "Словане"? Насколько доволен своей игрой?

- Оценивать сам себя я не могу, наверное, это будет неправильно с моей стороны. Думаю, что людям со стороны виднее. Но в целом, думаю, что этот сезон провел хорошо.

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- Ты не всегда попадал в основной состав "Слована" в течение сезона. В чем причина?

- У нас было много игр: Лига чемпионов, чемпионат и Кубок Словакии. Следовательно, тренер просто осуществлял ротацию состава.

- Какова вероятность, что ты продолжишь выступать за "Слован" в следующем сезоне?

- У меня контракт со "Слованом" на три года. Да, мы стали чемпионами, но сезон еще не закончился. У нас впереди еще две игры. Мои мысли сейчас связаны только с этой командой, - сказал Игнатенко.

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Источник:
Football.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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