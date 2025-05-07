Игнатенко оценил свой сезон в Словане и поделился планами на будущее
Украинский легионер досрочно стал чемпионом Словакии
Фото: SKSlovanBratislava1919
Украинский полузащитник "Слована" Даниил Игнатенко поделился мыслями относительно своего выступления в текущем сезоне.
Напомним, что 28-летний украинец досрочно завоевал золотые медали чемпионата Словакии.
- Даниил, как ты оценишь свой сезон в "Словане"? Насколько доволен своей игрой?
- Оценивать сам себя я не могу, наверное, это будет неправильно с моей стороны. Думаю, что людям со стороны виднее. Но в целом, думаю, что этот сезон провел хорошо.
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- Ты не всегда попадал в основной состав "Слована" в течение сезона. В чем причина?
- У нас было много игр: Лига чемпионов, чемпионат и Кубок Словакии. Следовательно, тренер просто осуществлял ротацию состава.
- Какова вероятность, что ты продолжишь выступать за "Слован" в следующем сезоне?
- У меня контракт со "Слованом" на три года. Да, мы стали чемпионами, но сезон еще не закончился. У нас впереди еще две игры. Мои мысли сейчас связаны только с этой командой, - сказал Игнатенко.
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