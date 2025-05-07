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Юный украинец попал в сферу интересов итальянского клуба

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Он впечатлил скаутов клуба

Юный украинец попал в сферу интересов итальянского клуба

Фото: Legioners.ua

Новина українською

Украинский защитник Михаил Абрамович может перебраться в более сильный чемпионат.

Итальянский "Торино" проявляет интерес к юному украинцу, ныне выступающего за хорватскую "Горицу" U-15, сообщает Legioners.ua.

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По информации источника, скауты "гранатовых" внимательно следили за выступлениями Михаила и есть большая вероятность того, что в новом сезон он поедет на просмотр в Италию.

Отмечается, что Абрамович поразил специалистов своим прекрасным видением поля и способностью одинаково уверенно играть как левой, так и правой ногой.

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Источник:
Legioners.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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