Юный украинец попал в сферу интересов итальянского клуба
Он впечатлил скаутов клуба
Фото: Legioners.ua
Украинский защитник Михаил Абрамович может перебраться в более сильный чемпионат.
Итальянский "Торино" проявляет интерес к юному украинцу, ныне выступающего за хорватскую "Горицу" U-15, сообщает Legioners.ua.
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По информации источника, скауты "гранатовых" внимательно следили за выступлениями Михаила и есть большая вероятность того, что в новом сезон он поедет на просмотр в Италию.
Отмечается, что Абрамович поразил специалистов своим прекрасным видением поля и способностью одинаково уверенно играть как левой, так и правой ногой.
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Источник:Legioners.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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