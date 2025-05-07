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Будущее Миколенко под угрозой. Эвертон может подписать левого защитника с гарантиями игрового времени

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Эвертон может подписать Хуниора Фирпо

Будущее Миколенко под угрозой. Эвертон может подписать левого защитника с гарантиями игрового времени

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Будущее украинского защитника Виталия Миколенко в "Эвертоне" находится под большим вопросом.

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Как пишет Goodison News, клуб летом выйдет на трансферный рынок и может подписать левого защитника "Лидса" Хуниора Фирпо.

При этом, подписание Фирпо, у которого этим летом закончится контракт с его клубом, может произойти на правах свободного агента, а главным обещанием "ирисок" при подписании игрока будет постоянное место в стартовом составе.

Такой трансфер ставит под угрозу место на поле Миколенко, который сейчас является основным левым защитником "ирисок", поэтому 25-летний украинец может быть выставлен на трансфер.

Напомним, что в текущем сезоне Миколенко провёл за "Эвертон" 28 матчей, в которых забил 2 ассиста.

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Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко
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Источник:
Goodison News
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Андрей (Odessa)
07.05.2025 в 18:00
Какой 28-летний? Только 26 через 3 недели! Ещё играть и играть, и клубы менять с повышением.
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0
0
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Комментарии 2
Андрей (Odessa)
07.05.2025 в 18:00
Какой 28-летний? Только 26 через 3 недели! Ещё играть и играть, и клубы менять с повышением.
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0
0
avatar
Spokoyno (Київ)
07.05.2025 в 17:38
А може і не підписати
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