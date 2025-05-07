Будущее Миколенко под угрозой. Эвертон может подписать левого защитника с гарантиями игрового времени
Эвертон может подписать Хуниора Фирпо
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Будущее украинского защитника Виталия Миколенко в "Эвертоне" находится под большим вопросом.
Как пишет Goodison News, клуб летом выйдет на трансферный рынок и может подписать левого защитника "Лидса" Хуниора Фирпо.
При этом, подписание Фирпо, у которого этим летом закончится контракт с его клубом, может произойти на правах свободного агента, а главным обещанием "ирисок" при подписании игрока будет постоянное место в стартовом составе.
Такой трансфер ставит под угрозу место на поле Миколенко, который сейчас является основным левым защитником "ирисок", поэтому 25-летний украинец может быть выставлен на трансфер.
Напомним, что в текущем сезоне Миколенко провёл за "Эвертон" 28 матчей, в которых забил 2 ассиста.
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