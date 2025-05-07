Трабзонспор получил предложение по украинцу в размере 5 млн евро

Стали известны подробности интереса европейских клубов к украинскому защитнику "Трабзонспора" Арсению Батагову.

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Как пишут турецкие СМИ, в услугах 23-летнего футболиста заинтересованы клубы из французской Лиги 1 и итальянской Серии А.

По данным источника, "Трабзонспор" уже получил по украинцу предложение от клуба французской Лиги 1 в размере 3 млн евро.

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Впрочем, турки решили от него отказаться и рассчитывают летом выручить за украинца, который проводит хороший сезон, не менее 10 млн евро.

Напомним, Батагов перешел в "Трабзонспор" летом 2024 года. В текущем сезоне он провел 21 матч, забил 2 гола и отдал 1 ассист.

Также добавим, что этой зимой к турецкому клубу присоединились двое украинцев - Даниил Сикан и Александр Зубков.