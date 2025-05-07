Трабзонспор получил предложение по украинцу в размере 5 млн евро
Но клуб хочет больше
Фото: Trabzonspor
Стали известны подробности интереса европейских клубов к украинскому защитнику "Трабзонспора" Арсению Батагову.
Как пишут турецкие СМИ, в услугах 23-летнего футболиста заинтересованы клубы из французской Лиги 1 и итальянской Серии А.
По данным источника, "Трабзонспор" уже получил по украинцу предложение от клуба французской Лиги 1 в размере 3 млн евро.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Впрочем, турки решили от него отказаться и рассчитывают летом выручить за украинца, который проводит хороший сезон, не менее 10 млн евро.
Напомним, Батагов перешел в "Трабзонспор" летом 2024 года. В текущем сезоне он провел 21 матч, забил 2 гола и отдал 1 ассист.
Также добавим, что этой зимой к турецкому клубу присоединились двое украинцев - Даниил Сикан и Александр Зубков.
Популярное сейчас
- УПЛ. Кривбасс – Левый Берег 4:0. Криворожцы рвутся в еврокубки
- Магучих в Катаре встретилась с легенарным прыгуном в высоту. Фото
- Перенес операцию. Хавбек сборной Украины досрочно завершил сезон
- Помощь пришла, откуда не ждали. Лехия с пятью украинцами может сохранить лицензию для Экстраклясы
- 53-летний экс-футболист готовится к свадьбе с иранской красавицей
- Ангелина Забарная показала, каким был апрель в семье защитника сборной: романтика, путешествия и стиль