Полуфинал Лиги чемпионов ПСЖ - Арсенал. Известны стартовые составы. Как там Зинченко?
Стартовые составы команд
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 7 мая, состоится ответный полуфинальный матч
Сегодняшний поединок начнется в 22:00 и уже известны стартовые составы команд.
Украинский защитник "канониров" Александр Зинченко в заявке своей команды, но начнет матч со скамейки запасных.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что UA-Футбол проведет
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- ПСЖ – Арсенал. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 07.05.2025
- УПЛ. Кривбасс – Левый Берег 4:0. Криворожцы рвутся в еврокубки
- Магучих в Катаре встретилась с легенарным прыгуном в высоту. Фото
- Помощь пришла, откуда не ждали. Лехия с пятью украинцами может сохранить лицензию для Экстраклясы
- 53-летний экс-футболист готовится к свадьбе с иранской красавицей
- Не сложилось: Пике расстался с возлюбленной, ради которой изменил Шакире
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
150 000
4На сайт
5 000