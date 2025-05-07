Полуфинал Лиги чемпионов ПСЖ - Арсенал. Известны стартовые составы. Как там Зинченко?

Сегодня, 7 мая, состоится ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов , в котором "ПСЖ" в Париже примет "Арсенал". Первый матч в Лондоне неделю назад закончился победой парижан 1:0.

Сегодняшний поединок начнется в 22:00 и уже известны стартовые составы команд.

Украинский защитник "канониров" Александр Зинченко в заявке своей команды, но начнет матч со скамейки запасных.

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