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Полуфинал Лиги чемпионов ПСЖ - Арсенал. Известны стартовые составы. Как там Зинченко?

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Стартовые составы команд

Полуфинал Лиги чемпионов ПСЖ - Арсенал. Известны стартовые составы. Как там Зинченко?

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 7 мая, состоится ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов, в котором "ПСЖ" в Париже примет "Арсенал". Первый матч в Лондоне неделю назад закончился победой парижан 1:0.

Сегодняшний поединок начнется в 22:00 и уже известны стартовые составы команд.

Украинский защитник "канониров" Александр Зинченко в заявке своей команды, но начнет матч со скамейки запасных.

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Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка "ПСЖ" - "Арсенал".

Полуфинал Лиги чемпионов ПСЖ - Арсенал. Известны стартовые составы. Как там Зинченко? - изображение 1
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