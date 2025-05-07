Пойдет на повышение. Украинский защитник близок к смене клуба в Португалии
Орест Лебеденко может перебраться из второго дивизиона в первый
Фото: Getty Images
Украинский защитник "Визелы" Орест Лебеденко этим летом может сменить клуб в Португалии.
Как пишет O JOGO, в украинце, который сейчас играет за "Визелу", заинтересована "Витория Гимарайнш".
В "Виторию" Лебеденко может перейти на правах свободного агента.
Отмечается, что соглашение между Лебеденко и клубом находится на завершающей стадии и должно быть подписано в ближайшее время.
Напомним, что в нынешнем сезоне Лебеденко провел 31 матч за "Визелу" во всех турнирах, забив три гола и отдав семь результативных передач.
Сейчас команда украинца занимает второе место во второй по силе лиге Португалии, отставая от Тонделы на три балла.
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