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Пойдет на повышение. Украинский защитник близок к смене клуба в Португалии

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Орест Лебеденко может перебраться из второго дивизиона в первый

Пойдет на повышение. Украинский защитник близок к смене клуба в Португалии

Фото: Getty Images

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Украинский защитник "Визелы" Орест Лебеденко этим летом может сменить клуб в Португалии.

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Как пишет O JOGO, в украинце, который сейчас играет за "Визелу", заинтересована "Витория Гимарайнш".

В "Виторию" Лебеденко может перейти на правах свободного агента.

Отмечается, что соглашение между Лебеденко и клубом находится на завершающей стадии и должно быть подписано в ближайшее время.

Напомним, что в нынешнем сезоне Лебеденко провел 31 матч за "Визелу" во всех турнирах, забив три гола и отдав семь результативных передач.

Сейчас команда украинца занимает второе место во второй по силе лиге Португалии, отставая от Тонделы на три балла.

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Витория (Гимарайнш) Орест Лебеденко
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Источник:
O JOGO
Опубликовал: Михаил Черныш
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