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Довбик и Бешикташ. В Риме пролили свет на будущее украинца

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В Роме доверяют украинцу

Довбик и Бешикташ. В Риме пролили свет на будущее украинца

фото из свободных источников

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Не так давно в турецких СМИ появилась информация, что стамбульский "Бешикташ" проявляет интерес к украинскому форварду "Ромы" Артему Довбику.

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Впрочем, сейчас в Турции уже пишут, что такой трансфер маловероятен.

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Как пишут источники, спортивный директор "Ромы" Флоран Гисолфи и наставник клуба Клаудио Раньери поддержали украинского нападающего и дали понять "Бешикташу", что его трансфер не является возможным.

Напомним, что в этом сезоне в активе 27-летнего Довбика 44 матча, 17 голов и 4 ассиста.

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Опубликовал: Михаил Черныш
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