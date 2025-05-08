Довбик и Бешикташ. В Риме пролили свет на будущее украинца
В Роме доверяют украинцу
фото из свободных источников
Не так давно в турецких СМИ появилась информация, что стамбульский "Бешикташ" проявляет интерес к украинскому форварду "Ромы" Артему Довбику.
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Впрочем, сейчас в Турции уже пишут, что такой трансфер маловероятен.
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Как пишут источники, спортивный директор "Ромы" Флоран Гисолфи и наставник клуба Клаудио Раньери поддержали украинского нападающего и дали понять "Бешикташу", что его трансфер не является возможным.
Напомним, что в этом сезоне в активе 27-летнего Довбика 44 матча, 17 голов и 4 ассиста.
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Опубликовал: Михаил Черныш
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