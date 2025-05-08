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Стало известно, может ли Мудрик рассчитывать на медаль Лиги конференций

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Синие находятся в шаге от финала турнира

Стало известно, может ли Мудрик рассчитывать на медаль Лиги конференций

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик получит медаль, если его клуб победит в Лиге конференций. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

Согласно его данным, лондонский клуб может получить 50 медалей - в зависимости от результата они будут золотыми или серебряными. "Синие" вправе сами определить, кому из игроков и тренеров их вручить.

Одна из наград может достаться Михаилу Мудрику, который остается отстраненным из-за допингового дела с декабря 2024 года.

Напомним, что Мудрик успел забить три гола в шести матчах Лиги конференций.

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Сегодня, 8 мая "Челси" проведет ответный матч 1/2 финала Лиги конференций против шведского "Юргордена". Первая игра завершилась победой лондонцев со счетом 4:1.

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Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Источник:
Daily Mail
Опубликовал: Алина Ерофеева
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