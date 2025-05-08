Стало известно, может ли Мудрик рассчитывать на медаль Лиги конференций

Украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик получит медаль, если его клуб победит в Лиге конференций. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

Согласно его данным, лондонский клуб может получить 50 медалей - в зависимости от результата они будут золотыми или серебряными. "Синие" вправе сами определить, кому из игроков и тренеров их вручить.

Одна из наград может достаться Михаилу Мудрику, который остается отстраненным из-за допингового дела с декабря 2024 года.

Напомним, что Мудрик успел забить три гола в шести матчах Лиги конференций.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Сегодня, 8 мая "Челси" проведет ответный матч 1/2 финала Лиги конференций против шведского "Юргордена". Первая игра завершилась победой лондонцев со счетом 4:1.