Израильский гранд поменял решение о возможном продлении аренды с защитником Динамо

"Маккаби" настроен на продолжение сотрудничества с арендованным у киевского "Динамо" защитником Александром Сиротой.

Как сообщает Sport5.co.il., в израильском клубе считают, что 24-летний футболист проводит хороший сезон и существует высокая вероятность продолжения срока его аренды. Впрочем, пунктом выкупа коллектив из Хайфы пользоваться не планирует.



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Отметим, что это противоречит ранее предоставленной информации о том, что Сирота вернется по окончании сезона в "Динамо".

В текущей кампании Александр сыграл за "Маккаби" в 23 матчах во всех турнирах, в которых забил 2 гола.