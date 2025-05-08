Израильский гранд поменял решение о возможном продлении аренды с защитником Динамо
Не так все однозначно
Maccabi Haifa
"Маккаби" настроен на продолжение сотрудничества с арендованным у киевского "Динамо" защитником Александром Сиротой.
Как сообщает Sport5.co.il., в израильском клубе считают, что 24-летний футболист проводит хороший сезон и существует высокая вероятность продолжения срока его аренды. Впрочем, пунктом выкупа коллектив из Хайфы пользоваться не планирует.
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Отметим, что это противоречит ранее предоставленной
В текущей кампании Александр сыграл за "Маккаби" в 23 матчах во всех турнирах, в которых забил 2 гола.
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