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Пропустил 4 матча. Тренер Лехии Гданьск рассказал о состоянии украинского вратаря

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У футболиста было повреждение

Пропустил 4 матча. Тренер Лехии Гданьск рассказал о состоянии украинского вратаря

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Тренер "Лехии Гданськ" рассказал о состоянии украинского вратаря.

Джон Карвер сказал, что Богдан Сарнавский вернулся к тренировкам с клубом.

"Шимон оборонялся, испытывая небольшие проблемы. К счастью, он тренировался, как и Богдан Сарнавский, и это важная новость", - заверил тренер.

Украинский голкипер не играл в последних 4-х матчах "Лехии Гданьск" из-за повреждения ахиллова сухожилия.

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Всего на счету Сарнавского 15 сыгранных матчей, в которых он пропустил 25 голов и 3 матча отстоял всухую.

"Лехия Гданьск" сыграет 11 мая против "Короны Кельце".

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Богдан Сарнавский Лехия (Гданьск)
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Источник:
Lechia
Опубликовал: Владислав Прийменко
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