Тренер польской команды с пятью украинцами рассказал о задачах к концу сезона.

Наставник "Лехии Гданьск" Джон Картер заявил, что его цели остались неизменными – сохранение клуба в высшем дивизионе и построение команды на перспективу.

"Когда я приехал сюда в декабре, у меня была конкретная задача — сохранить "Лехию" в Экстракляссе и построить что-то на будущее. Мои задачи не изменились. Сейчас я сосредоточен исключительно на этом.

Мы хотим остаться в Экстракляссе, и я надеюсь, что этот вопрос быстро прояснится. Нам нужно сосредоточиться на последних трех играх. Посмотрим, что произойдет в этих матчах. Мы приняли эту философию. Мы фокусируемся на этом. Мои сотрудники сосредоточены на следующем матче. Я очень доволен тем временем, которое я провожу", - сказал Картер.