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Тренер польской команды с пятью украинцами рассказал о задачах к концу сезона

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Тренер польской команды с пятью украинцами рассказал о задачах к концу сезона

Фото - Lechia

Новина українською

Тренер польской команды с пятью украинцами рассказал о задачах к концу сезона.

Наставник "Лехии Гданьск" Джон Картер заявил, что его цели остались неизменными – сохранение клуба в высшем дивизионе и построение команды на перспективу.

"Когда я приехал сюда в декабре, у меня была конкретная задача — сохранить "Лехию" в Экстракляссе и построить что-то на будущее. Мои задачи не изменились. Сейчас я сосредоточен исключительно на этом.

Мы хотим остаться в Экстракляссе, и я надеюсь, что этот вопрос быстро прояснится. Нам нужно сосредоточиться на последних трех играх. Посмотрим, что произойдет в этих матчах. Мы приняли эту философию. Мы фокусируемся на этом. Мои сотрудники сосредоточены на следующем матче. Я очень доволен тем временем, которое я провожу", - сказал Картер.

В "Лехии" играют пять украинцев: вратарь Богдан Сарнавский, полузащитники Иван Желижко, Антон Царенко, вингер Максим Хлань и нападающий Богдан Вьюнник.

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Напомним, что сейчас "Лехия Гданьск" занимает 14-е место в Экстракляссе с 33-мя баллами.

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Источник:
Lechia
Опубликовал: Владислав Прийменко
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