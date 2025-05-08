"Мудрик всегда был одним из моих кумиров". Будущий новичок Челси в восторге от игры звездного украинца
Поставил выше Фернандеса и Палмера
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Нападающий казахстанского "Кайрата" Дастан Сатпаев, который летом 2026 года перейдет в "Челси", высказался об украинском вингере "синих" Михаиле Мудрике.
"С какими игроками "Челси" я бы хотел сыграть? Я думаю, что у них сейчас очень сильный состав. Я бы хотел сыграть с Энцо Фернандесом и Коулом Палмером. Но особенно с Михаилом Мудриком — он всегда был одним из моих кумиров из-за своей скорости и техники", - цитирует Дастана Scout in Eurasia.
Напомним, с декабря 2024 года Мудрик временно отстранен из-за положительного допинг-теста.
16-летний Сатпаев пополнит состав "Челси" следующим летом, после достижения совершеннолетия.
????️ Dastan Satpaev: Which Chelsea players would I like to play with?— Scout in Eurasia (@scout_eurasia) May 7, 2025
I think they have a very strong squad right now. I’d love to play with Enzo Fernández and Cole Palmer. But especially with Mykhaylo Mudryk — he’s always been one of my idols because of his speed and technique. pic.twitter.com/Vay7lPb91z
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