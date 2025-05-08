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"Мудрик всегда был одним из моих кумиров". Будущий новичок Челси в восторге от игры звездного украинца

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Поставил выше Фернандеса и Палмера

"Мудрик всегда был одним из моих кумиров". Будущий новичок Челси в восторге от игры звездного украинца

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Нападающий казахстанского "Кайрата" Дастан Сатпаев, который летом 2026 года перейдет в "Челси", высказался об украинском вингере "синих" Михаиле Мудрике.

"С какими игроками "Челси" я бы хотел сыграть? Я думаю, что у них сейчас очень сильный состав. Я бы хотел сыграть с Энцо Фернандесом и Коулом Палмером. Но особенно с Михаилом Мудриком — он всегда был одним из моих кумиров из-за своей скорости и техники", - цитирует Дастана Scout in Eurasia.

Напомним, с декабря 2024 года Мудрик временно отстранен из-за положительного допинг-теста.

16-летний Сатпаев пополнит состав "Челси" следующим летом, после достижения совершеннолетия.

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