"Мудрик всегда был одним из моих кумиров". Будущий новичок Челси в восторге от игры звездного украинца

Нападающий казахстанского "Кайрата" Дастан Сатпаев, который летом 2026 года перейдет в "Челси", высказался об украинском вингере "синих" Михаиле Мудрике.

"С какими игроками "Челси" я бы хотел сыграть? Я думаю, что у них сейчас очень сильный состав. Я бы хотел сыграть с Энцо Фернандесом и Коулом Палмером. Но особенно с Михаилом Мудриком — он всегда был одним из моих кумиров из-за своей скорости и техники", - цитирует Дастана Scout in Eurasia.