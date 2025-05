"Мудрик всегда был одним из моих кумиров". Будущий новичок Челси в восторге от игры звездного украинца

Нападающий казахстанского "Кайрата" Дастан Сатпаев, который летом 2026 года перейдет в "Челси", высказался об украинском вингере "синих" Михаиле Мудрике.

Напомним, с декабря 2024 года Мудрик временно отстранен из-за положительного допинг-теста.

16-летний Сатпаев пополнит состав "Челси" следующим летом, после достижения совершеннолетия.

????️ Dastan Satpaev: Which Chelsea players would I like to play with?

I think they have a very strong squad right now. I’d love to play with Enzo Fernández and Cole Palmer. But especially with Mykhaylo Mudryk — he’s always been one of my idols because of his speed and technique. pic.twitter.com/Vay7lPb91z