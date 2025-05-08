Миколенко: Я счастлив в Эвертоне и хотел бы здесь остаться

Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко рассказал о соих дальнейших планах в карьере.

"Сейчас у меня контракт с "Эвертоном". Я тут счастлив, хотелось бы здесь остаться, и я здесь и остаюсь.

Планы? Не люблю загадывать наперед. Я сейчас здесь, у меня хорошее настроение, так что все классно", - сказал Миколенко.