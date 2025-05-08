Миколенко: Я счастлив в Эвертоне и хотел бы здесь остаться
Защитник рассказал о своих планах
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко рассказал о соих дальнейших планах в карьере.
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"Сейчас у меня контракт с "Эвертоном". Я тут счастлив, хотелось бы здесь остаться, и я здесь и остаюсь.
Планы? Не люблю загадывать наперед. Я сейчас здесь, у меня хорошее настроение, так что все классно", - сказал Миколенко.
Напомним, что в текущем сезоне Миколенко провёл за "Эвертон" 28 матчей, в которых забил 2 ассиста.
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Источник:Setanta Sports
Опубликовал: Михаил Черныш
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