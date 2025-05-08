Арсенал снова без трофеев и летом продаст шесть игроков. Есть ли в списке Зинченко?

Лондонский " Арсенал " в этом сезоне снова остался без трофеев, вследствие чего клуб летом устроит внушительную кадровую чистку.

Как пишут СМИ, лондонцы намерены расстаться как минимум с шестью игроками.

Так, хавбек Жоржиньо покинет клуб после завершения текущего сезонана правах свободного агента – контракт с ним не будет продлен.

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Два форварда - Габриэль Мартинелли и Леандро Троссард не впечатляют тренерский штаб и летом будут выставлены на трансфер.

Что касается защитников – тут на выход буду стоять сразу трое - Якуб Кивиор, Александр Зинченко и Риккардо Калафьори. Поляк и украинец проигрывают конкуренцию на своей позиции и фактически не нужны Артете, а Калафьори пропускает слишком много матчей из-за постоянных травм и поэтому клуб готов рассмотреть и его трансфер.

Напомним, что "Арсенал" в этом сезоне, хоть и дошел до полуфинала Лиги чемпионов, но вылетел из него. Ранее подопечные Артеты также потерли шансы на чемпионство в Английской Премьер-лиге и вылетели из двух внутренних кубков.