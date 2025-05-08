Хавбек Динамо стал чемпионом Северной Македонии

"Шкендия" в пятый раз в истории завоевала чемпионство в Северной Македонии. Команда, за два тура до финиша чемпионата обеспечила себе титул в сезоне в 2024/25.

Вместе с командой чемпионом стал и 21-летний полузащитник " Динамо " Решат Рамадани, который играет в "Швендии" в аренде.

В этом сезоне Решат сыграл за "Шкендию 35 матчей и забил один гол.

" Динамо " подписала игрока еще в феврале 2024 года, но с условием обратной аренды в "Шкендию" (откуда игрока и приобрели). В итоге Рамадани продлил срок аренды еще на один сезон, что позволило ему выиграть чемпионат Северной Македонии.

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Рамадани вернется в "Динамо" летом этого года. Но при этом была информация, что 21-летний футболист снова отправится в аренду, но на этот раз в один из неназванных клубов УПЛ.