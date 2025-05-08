Хавбек Динамо стал чемпионом Северной Македонии
Решат Рамадани играет в аренде в Шкендии
Фото: ФК Динамо Киев
"Шкендия" в пятый раз в истории завоевала чемпионство в Северной Македонии. Команда, за два тура до финиша чемпионата обеспечила себе титул в сезоне в 2024/25.
Вместе с командой чемпионом стал и 21-летний полузащитник "
В этом сезоне Решат сыграл за "Шкендию 35 матчей и забил один гол.
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Рамадани вернется в "Динамо" летом этого года. Но при этом была информация, что 21-летний футболист снова отправится в аренду, но на этот раз в один из неназванных клубов УПЛ.
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