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Хавбек Динамо стал чемпионом Северной Македонии

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Решат Рамадани играет в аренде в Шкендии

Хавбек Динамо стал чемпионом Северной Македонии

Фото: ФК Динамо Киев

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Шкендия" в пятый раз в истории завоевала чемпионство в Северной Македонии. Команда, за два тура до финиша чемпионата обеспечила себе титул в сезоне в 2024/25.

Вместе с командой чемпионом стал и 21-летний полузащитник "Динамо" Решат Рамадани, который играет в "Швендии" в аренде.

В этом сезоне Решат сыграл за "Шкендию 35 матчей и забил один гол.

"Динамо" подписала игрока еще в феврале 2024 года, но с условием обратной аренды в "Шкендию" (откуда игрока и приобрели). В итоге Рамадани продлил срок аренды еще на один сезон, что позволило ему выиграть чемпионат Северной Македонии.

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Рамадани вернется в "Динамо" летом этого года. Но при этом была информация, что 21-летний футболист снова отправится в аренду, но на этот раз в один из неназванных клубов УПЛ.

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