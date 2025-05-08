Миколенко: Возможно, у меня не так много голов или ассистов, но я помогаю команде в атаке
Защитник Эвертона говорит, что с приходом Дэвида Мойеса стал чаще играть на атаку
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко оценил свой сезон в ливерпульской команде.
"Если оценивать вторую половину сезона, после прихода Мойеса, то я больше начал играть на атаку. Возможно, чуть меньше играю в обороне, но это приносит свои плоды. Возможно, у меня не так много голов или ассистов, но я помогаю команде в атаке.
С приходом Мойеса появился рисунок игры, и мы больше начали понимать друг друга на поле. Из-за этого у нас появляются моменты у чужих ворот. Мы более компактно и слаженно играем в обороне. Возможно, мы пропускаем так же, как и раньше, но xG соперника за матч стал меньше. Это не может не радовать меня как защитника.
Мы начали больше работать индивидуально. У меня, как у защитника, появилось больше тренировочной работы на атаку и на оборону. Наверное, тренировки стали длиннее. И стало больше индивидуальных встреч", - сказал Миколенко.
Напомним, что в текущем сезоне Миколенко провёл за "Эвертон" 28 матчей, в которых отдал 2 ассиста.
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