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Миколенко: Возможно, у меня не так много голов или ассистов, но я помогаю команде в атаке

Наши за границей
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Защитник Эвертона говорит, что с приходом Дэвида Мойеса стал чаще играть на атаку

Миколенко: Возможно, у меня не так много голов или ассистов, но я помогаю команде в атаке

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко оценил свой сезон в ливерпульской команде.

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"Если оценивать вторую половину сезона, после прихода Мойеса, то я больше начал играть на атаку. Возможно, чуть меньше играю в обороне, но это приносит свои плоды. Возможно, у меня не так много голов или ассистов, но я помогаю команде в атаке.

С приходом Мойеса появился рисунок игры, и мы больше начали понимать друг друга на поле. Из-за этого у нас появляются моменты у чужих ворот. Мы более компактно и слаженно играем в обороне. Возможно, мы пропускаем так же, как и раньше, но xG соперника за матч стал меньше. Это не может не радовать меня как защитника.

Мы начали больше работать индивидуально. У меня, как у защитника, появилось больше тренировочной работы на атаку и на оборону. Наверное, тренировки стали длиннее. И стало больше индивидуальных встреч", - сказал Миколенко.

Напомним, что в текущем сезоне Миколенко провёл за "Эвертон" 28 матчей, в которых отдал 2 ассиста.

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Дэвид Мойес Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко
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Источник:
Setanta Sports
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Romedon
08.05.2025 в 19:36
Голів аж ні одного.Коли бачить ворота він від них тікає.Днище ,а не футболіст.Пора в Туреччину валити.
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Комментарии 1
Romedon
08.05.2025 в 19:36
Голів аж ні одного.Коли бачить ворота він від них тікає.Днище ,а не футболіст.Пора в Туреччину валити.
Ответить
0
0

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