Миколенко: Возможно, у меня не так много голов или ассистов, но я помогаю команде в атаке

Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко оценил свой сезон в ливерпульской команде.

"Если оценивать вторую половину сезона, после прихода Мойеса, то я больше начал играть на атаку. Возможно, чуть меньше играю в обороне, но это приносит свои плоды. Возможно, у меня не так много голов или ассистов, но я помогаю команде в атаке.

С приходом Мойеса появился рисунок игры, и мы больше начали понимать друг друга на поле. Из-за этого у нас появляются моменты у чужих ворот. Мы более компактно и слаженно играем в обороне. Возможно, мы пропускаем так же, как и раньше, но xG соперника за матч стал меньше. Это не может не радовать меня как защитника.

Мы начали больше работать индивидуально. У меня, как у защитника, появилось больше тренировочной работы на атаку и на оборону. Наверное, тренировки стали длиннее. И стало больше индивидуальных встреч", - сказал Миколенко.